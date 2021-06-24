«Всі так ходитимуть». Киві вручили підозру за радянську шапку (відео)

Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту

У спортклуб, де тренується нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, прийшли співробітники ДБР і Офісу генерального прокурора, щоби вручити йому підозру за статтею 436-1 – поширення комуністичної символіки. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Киви, ця історія почалася, коли він у шапці з радянською символікою разом зі своїм тренером із боксу записав відео про подвиги радянської армії. Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту. Кива уточнив, що повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.

«Генеральна прокуратура і оперативники ДБР прийшли в спортклуб, у якому я займаюся спортом, вручати мені, народному депутатові, повістку за використання радянської символіки! Заарештувати за шапку! Мій дід, Герой Радянського Союзу, мною би пишався! Доказ злочину завжди зі мною! Більше нічого не змогли нарити, крім шапки із зіркою! Володимире Олександровиче, у нас точно не фашистська Німеччина?» – написав скандальний нардеп від ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.