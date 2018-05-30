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    Російська омбудсмен скасувала поїздку до Сенцова

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    <span>Тетяна Москалькова</span> - Російська омбудсмен скасувала поїздку до Сенцова
    Тетяна Москалькова

    Сенцов голодує вже 17 днів

    Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова скасувала поїздку до українського політв'язня в Росії Олега Сенцова через розлив річки на Ямалі. Натомість вона поспілкується з ним по відеозв'язку. Про це повідомляє «Медіазона».

    «Складність полягає в тому, що там розлилася річка, і дістатися безпосередньо до цієї колонії можна за допомогою вертольота. Ми домовилися, що в режимі відеоконференцзв'язку зможемо побачити Сенцова і переконатися, який його стан здоров'я», - заявила Москалькова.

    Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

    28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

    Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.

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