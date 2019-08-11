Російська правозахисниця: Сенцов висловився на підтримку протестуючих в РФ



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Олег Сенцов на фоні протестів в РФ Колаж: Юлія Самойлова

За словами російської правозахисниці, Олег Сенцов «реагує на повідомлення з гумором» та розуміє, наскільки все викривлено подається у російських медіа

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув’язнений в Росії, у своєму листі до російської правозахисниці Тетяні Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ, розповів про брак інформації, а також про те, як хвилюється за своїх близьких.

Про це Щур розповіла «Укрінформу».

«У своєму останньому листі нам, що ми отримали в кінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, в основному – «танковий біатлон». Він пише в підтримку московських протестувальників. Ще - дякує тих, хто його підтримує. Також Олег турбується про те, щоб не забували про інших політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка йде у школу в Києві. Їй важко. Підтримує її та радий, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відгомін про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ», - переказує Щур зміст листа Сенцова.

При цьому, за словами правозахисниці, Олег Сенцов «реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все викривлено подається (у російських медіа, - ред.)».

«Але сподівається. Все ж сподівається... Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії та України», - резюмує Щур.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

За останніми даними, кількість затриманих у чотирьох містах Росії через акцію за вільні вибори становить 325 осіб.

Серед затриманих опозиційний політик Любов Соболь.

За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей

До слова, поки у Москві мітингувальники ховалися від поліції, Путін в окупованому Криму катався на байку.