Російська співачка Земфіра заразилася коронавірусом – ЗМІ



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Співачка лікується вдома

Зірка здала тест на Covid-19, результат якого виявився позитивним. Госпіталізація не знадобилася

Російська рок-співачка, композитор Земфіра заразилася COVID-19. Артистка сама звернулася до медиків і здала тест, повідомляє Telegram-канал Mash.

Стверджується, що тест 44-річної рок-виконавиці показав позитивний результат.

«Зараз Земфіра на домашньому карантині, лікується за рекомендаціями лікарів», – стверджує видання.

Сама артистка поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Раніше стало відомо, що на коронавірус захворів мер Києва Віталій Кличко.