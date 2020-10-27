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    Російська співачка Земфіра заразилася коронавірусом – ЗМІ

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    <span>Співачка лікується вдома</span> - Російська співачка Земфіра заразилася коронавірусом – ЗМІ
    Співачка лікується вдома

    Зірка здала тест на Covid-19, результат якого виявився позитивним. Госпіталізація не знадобилася

    Російська рок-співачка, композитор Земфіра заразилася COVID-19. Артистка сама звернулася до медиків і здала тест, повідомляє Telegram-канал Mash.

    Стверджується, що тест 44-річної рок-виконавиці показав позитивний результат.

    «Зараз Земфіра на домашньому карантині, лікується за рекомендаціями лікарів», – стверджує видання.

    Сама артистка поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

    Раніше стало відомо, що на коронавірус захворів мер Києва Віталій Кличко.

    Віталій Кличко ЗМІ мер співачка коронавірус
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