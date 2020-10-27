Російська співачка Земфіра заразилася коронавірусом – ЗМІ
Співачка лікується вдома
Зірка здала тест на Covid-19, результат якого виявився позитивним. Госпіталізація не знадобилася
Російська рок-співачка, композитор Земфіра заразилася COVID-19. Артистка сама звернулася до медиків і здала тест, повідомляє Telegram-канал Mash.
Стверджується, що тест 44-річної рок-виконавиці показав позитивний результат.
«Зараз Земфіра на домашньому карантині, лікується за рекомендаціями лікарів», – стверджує видання.
Сама артистка поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.
Раніше стало відомо, що на коронавірус захворів мер Києва Віталій Кличко.