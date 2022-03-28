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    Російська студентка сідає в тюрму, виступила проти війни в Україні

    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Російська студентка сідає в тюрму, виступила проти війни в Україні
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    скріншот з відео

    Дівчина кинула пляшку із запалювальною сумішшю у бік співробітників поліції

    Студентку Анастасію Левашову, яка 24 лютого на антивоєнній акції в Москві кинула пляшку із запалювальною сумішшю у бік співробітників поліції, засуджено до двох років колонії. Про це повідомляє прокремлівське «РИА Новости».

    Левашову визнали винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 318 («Застосування насильства щодо представника влади») Кримінального кодексу РФ.

    У ході допиту Левашова визнала провину частково і пояснила, що вивчила спосіб та самостійно виготовила запальну суміш.

    За даними РЕН-ТВ, Левашова – дочка опозиціонера Михайла Кірцера.

    Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська студентка сідає в тюрму, виступила проти війни в Україні