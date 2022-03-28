Російська студентка сідає в тюрму, виступила проти війни в Україні

В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Дівчина кинула пляшку із запалювальною сумішшю у бік співробітників поліції

Студентку Анастасію Левашову, яка 24 лютого на антивоєнній акції в Москві кинула пляшку із запалювальною сумішшю у бік співробітників поліції, засуджено до двох років колонії. Про це повідомляє прокремлівське «РИА Новости».

Левашову визнали винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 318 («Застосування насильства щодо представника влади») Кримінального кодексу РФ.

У ході допиту Левашова визнала провину частково і пояснила, що вивчила спосіб та самостійно виготовила запальну суміш.

За даними РЕН-ТВ, Левашова – дочка опозиціонера Михайла Кірцера.

Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.