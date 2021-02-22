Чорногорія почала вакцинацію від Covid-19 російським «Супутником V»

Першим в Чорногорії щеплення отримав 66-річний житель будинку для літніх людей

Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини «Супутник V», яку їй подарувала сусідня Сербія.

Про це повідомляє АР.

Органи охорони здоров'я Чорногорії заявили, що першим щеплення отримав 66-річний житель будинку для літніх людей в прибережному місті Рисан. Наступними були два лікарі, що працюють в цьому ж будинку для літніх людей.

Чорногорія, країна з населенням близько 620 000 осіб, повідомила про більш ніж 70 000 підтверджених випадків Covid-19 і 939 випадків смерті.

Влада Чорногорії заявляє, що планує також закупити китайську вакцину Sinopharm і вакцину Pfizer-BioNTech.

Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.

Російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V» наразі зареєстрували в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Вірменії, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Гвінеї й Тунісі.

Про постачання домовились також у Чилі та Мексиці.

Як повідомляв Главком, у лютому перша країна ЄС дозволила використання російської вакцини від Covid-19. І це - Угорщина.

У Німеччині російську вакцину назвали ризикованим експериментом на людях, а в США заявили, що важливо не бути першими, а зробити вакцину безпечною й ефективною.

10 лютого Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу. Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі.

У свою чергу Путін пояснив, чому не спішить вакцинуватися «Супутником V».

Між іншим, на окупованому Донбасі фіксуються випадки відмови від ковід-вакцинації російським препаратом «Супутник V». У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.