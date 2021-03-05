Україна оновила список країн «червоної» зони: куди краще не їхати

Україна скоротила список «червоних» країн до 54

Сьогодні Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зон за рівнем поширення коронавірусу станом на 5 березня.

За даними на сайті Міністерства охорони здоров'я України, зараз у «червоній» зоні 54 країни порівняно з 61 тиждень тому.

До «зеленої» зони перейшли Аргентина, Парагвай, Сент-Вінсент і Гренадіни, Панама, Білорусь, Велика Британія, Ірландія, Катар і Португалія. Болгарія і Кіпр опинилися в «червоній» зоні.

У «червоній» зоні досі залишаються Чорногорія, Франція, США, Чехія, Албанія, Польща і Угорщина.

До «червоної» зони відносять країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні два тижні перевищує український (239,6 станом на 5 березня).

Після повернення з країн «червоної» зони потрібно піти на самоізоляцію з додатком «Дій вдома» або здати ПЛР-тест і отримати негативний результат.

Більшість країн світу закрили кордони для іноземців в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. З послабленням карантинних заходів країни почали відновлювати авіасполучення, однак кордони відкрили не для всіх. Закритим для українців залишається Європейський Союз.

Якщо говорити про карантинні обмеження у середині країни, то Закарпаття з понеділка може опинитися в «червоній» зоні. На сьогодні у «червоній» зоні карантину перебувають Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До слова, днями Польща не пустила автобус з українцями через одного пасажира з ковідом.







