Росія заплатить за те, що зруйнувала в Україні

Кабінет міністрів України на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, конфісковані активи Росії будуть передані Державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

«І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення нашої країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

Також Шмигаль повідомив, що в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало список із 21 компаній, якими в Україні володіє держава Росія, і які будуть націоналізовані, а їхнє майно – примусово вилучене.

Верховна Рада України готує законопроєкт про націоналізацію активів росіян і колаборантів.