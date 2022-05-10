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    Російські активи на території України переходять державі

    У списку на націоналізацію, зокрема, &laquo;Сбєрбанк&raquo; - Російські активи на території України переходять державі
    У списку на націоналізацію, зокрема, «Сбєрбанк»

    Росія заплатить за те, що зруйнувала в Україні

    Кабінет міністрів України на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    За його словами, конфісковані активи Росії будуть передані Державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

    «І президент, і уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», – наголосив Шмигаль.

    Прем’єр-міністр зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення нашої країни. Передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

    Також Шмигаль повідомив, що в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

    Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало список із 21 компаній, якими в Україні володіє держава Росія, і які будуть націоналізовані, а їхнє майно – примусово вилучене.

    Верховна Рада України готує законопроєкт про націоналізацію активів росіян і колаборантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські активи на території України переходять державі