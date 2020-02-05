Російські бойовики обстріляли Донецьк і звинуватили у цьому українських військових



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Командування Операції Об'єднаних сил наголошує, що українські військові ніколи не вестимуть вогонь по цілях противника в житлових кварталах

Російсько-окупаційні війська обстріляли Петровський район Донецька, але звинувачують у цьому Об'єднані сили.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Російська окупаційна влада не припиняє ... намагання дискредитувати українських захисників зі складу операції Об’єднаних сил, створюючи фейкові повідомлення та розміщуючи їх на підконтрольних інформаційних ресурсах. Так, 4 лютого кілька проросійських ЗМІ, що діють на тимчасово непідконтрольній Україні території, розповсюдили інформацію про нібито обстріл з боку підрозділів операції Об’єднаних сил Петровського району Донецька, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків», - йдеться в повідомленні.

Насправді 4 лютого російські окупанти з 7.00 до 7.25 самі здійснили провокаційний обстріл українських захисників та, не дочекавшись відповіді, відкрили вогонь по житловому сектору поблизу власних позицій, створюючи «картинку» для запрошених під цю подію представників ЗМІ, підконтрольних окупаційній владі.

При детальному вивченні місцевості, тактико-технічних характеристик наявного озброєння, порядку розміщення позицій українських захисників та збройних формувань Російської Федерації, непричетність підрозділів ООС до пошкоджень будинків на тимчасово окупованій території Донецька стає цілком очевидною.