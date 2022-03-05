Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні»

Цей простий алгоритм стане засобом обмеження доступу до пропаганди

Сили контрпропаганди звернулися до компанії Google із закликом припинити індексацію в пошуковій системі посилань на російськомовний контент, новини, статті, блоги, в яких зустрічається оборот «на Україні». За словами авторів листа, використання цього обороту є невід’ємною складовою російської пропаганди та демонстрацією відмови визнання українського суверенитету.

Як заявляють Автори листа, в російській мові прийменник «в» використовується з адміністративно-географічними назвами держав, областей, районів, міст, сел, тощо.

Прийменник «на» використовується при описі територій, що не є державними утворюваннями, не наділині суверенітетом, за винятком островів.

Уряд України звертався до влади РФ ще в 1993 році, з проханням визнання варіанту «в Україні» нормативним, що було б «лінгвістичним підтвердженням статусу незалежної держави, а не підлеглого регіону».

Між тим, офіційні чиновники та особисто Путін використовують та чітко артикулюють стосовно України прийменник «на» замість прийменника «в». Це єдиний випадок використання в Росії на офіційному рівні прийменника «на» по відношенню до неострівних незалежних суверених держав. Це служить недвозначним сигналом, прямою вказівкою російської влади – використовувати прийменник «на» щодо України у всіх сферах масових комунікацій та агресивної пропаганди, демонструючи лінгвістичну відмову визнання суверенітету України», – зазначено в листі.

«Просимо Google негайно припинити індексацію всіх російськомовних посилань у результатах пошуку, що містять мовну форму – «на Україні». Цей простий алгоритм дій може стати дієвим засобом обмеження доступу до фейкової та пропагандистської, принижуючої державний суверенитет України інформації, в одночас зберігаючим можливість доступу до контенту і інформації, що не використовують цю мовну форму та йдуть у розріз російської пропаганди», – написано у зверненні.

оригінал звернення

Наразі російський уряд почав забороняти діяльність незалежних та опозиційних ЗМІ, таких як телеканал "Дощ" та радіо "Ехо Москви", а також погрожує блокуванням на території РФ ресурсів Wikipedia і YouTube. Крім того, парламент РФ запровадив кримінальну відповідальность строком до 15 років за «поширення фейків про дії російської армії», а фактично за поширення реальної інформації про війну, розв’язану росією проти України.