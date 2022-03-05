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    Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні»

    Вкрай важливо зупинити поширення російських фейків у світі - Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні»
    Вкрай важливо зупинити поширення російських фейків у світі
    фото з відкритих джерел

    Цей простий алгоритм стане засобом обмеження доступу до пропаганди

    Сили контрпропаганди звернулися до компанії Google із закликом припинити індексацію в пошуковій системі посилань на російськомовний контент, новини, статті, блоги, в яких зустрічається оборот «на Україні». За словами авторів листа, використання цього обороту є невід’ємною складовою російської пропаганди та демонстрацією відмови визнання українського суверенитету.

    Як заявляють Автори листа, в російській мові прийменник «в» використовується з адміністративно-географічними назвами держав, областей, районів, міст, сел, тощо.

    Прийменник «на» використовується при описі територій, що не є державними утворюваннями, не наділині суверенітетом, за винятком островів.

    Уряд України звертався до влади РФ ще в 1993 році, з проханням визнання варіанту «в Україні» нормативним, що було б «лінгвістичним підтвердженням статусу незалежної держави, а не підлеглого регіону».

    Між тим, офіційні чиновники та особисто Путін використовують та чітко артикулюють стосовно України прийменник «на» замість прийменника «в». Це єдиний випадок використання в Росії на офіційному рівні прийменника «на» по відношенню до неострівних незалежних суверених держав. Це служить недвозначним сигналом, прямою вказівкою російської влади – використовувати прийменник «на» щодо України у всіх сферах масових комунікацій та агресивної пропаганди, демонструючи лінгвістичну відмову визнання суверенітету України», – зазначено в листі.

    «Просимо Google негайно припинити індексацію всіх російськомовних посилань у результатах пошуку, що містять мовну форму – «на Україні». Цей простий алгоритм дій може стати дієвим засобом обмеження доступу до фейкової та пропагандистської, принижуючої державний суверенитет України інформації, в одночас зберігаючим можливість доступу до контенту і інформації, що не використовують цю мовну форму та йдуть у розріз російської пропаганди», – написано у зверненні.

    оригінал звернення

    оригінал звернення

    Наразі російський уряд почав забороняти діяльність незалежних та опозиційних ЗМІ, таких як телеканал "Дощ" та радіо "Ехо Москви", а також погрожує блокуванням на території РФ ресурсів Wikipedia і YouTube. Крім того, парламент РФ запровадив кримінальну відповідальность строком до 15 років за «поширення фейків про дії російської армії», а фактично за поширення реальної інформації про війну, розв’язану росією проти України.

    Теги: Google війна Путін Україна YouTube суверенитет #stoprussia
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    Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні»