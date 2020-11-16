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    У світі

    Президент Вірменії закликав Пашиняна піти у відставку

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    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі - Президент Вірменії закликав Пашиняна піти у відставку
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі

    Вірменії потрібна відставка уряду та дострокові парламентські вибори, зазначив Саркісян

    Президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єрміністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку.

    Про це він заявив у відеозверненні, передає агентство News.am.

    «У нас неспокійне суспільство. Вразлива економіка поєднується з величезними соціальними проблемами. Відбулася гуманітарна катастрофа в результаті великого потоку людей, переміщених з Арцаха до Вірменії. Ситуація з епідемією теж дуже складна. Ми не можемо ігнорувати цю реальність і продовжувати жити нормальним життям», – сказав президент.

    За словами Саркісяна, він провів зустрічі з парламентськими силами, суспільними групами, а також телефонні розмови з представниками діаспори. Абсолютна більшість учасників зустрічей погодилися з тим, що Вірменії потрібна відставка уряду та дострокові парламентські вибори.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту. 

    Теги: відставка Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах миротворці президент Нікол Пашинян
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