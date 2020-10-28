Окупанти обстріляли позиції Збройних сил поблизу Водяного



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Ситуація на фронті залишається контрольованою силами ООС

Українські військові не відповідали на провокативні обстріли бойовиків

Від початку поточної доби, 28 жовтня, на Донбасі було зафіксовано кілька ворожих обстрілів. Водночас ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід, а саме поблизу населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

«Провокаційний вогонь не представляв загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що жоден український військовий в результаті обстрілу не постраждав.

До слова, сьогодні стало відомо, що блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Також нагадаємо, що бойовики вкотре не пускають на окупований Донбас спостерігачів ОБСЄ.

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню.

Розвідка також повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.