«Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?» - прес-конференція

На прес-конференції обговорять війну у Сирії

У п’ятницю, 16 лютого, в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?». Запрошені гості: Кіріл Міхайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», який проаналізує сучасний стан воєнних дій у Сирії, розстріл найманців