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    «Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?» - прес-конференція

    На прес-конференції обговорять війну у Сирії
    У п’ятницю, 16 лютого, в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?». Запрошені гості: Кіріл Міхайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», який проаналізує сучасний стан воєнних дій у Сирії, розстріл найманців
    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    Reuters

    На прес-конференції обговорять війну у Сирії

    У п’ятницю, 16 лютого, в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?».

    Запрошені гості:

    Кіріл Міхайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», який проаналізує сучасний стан воєнних дій у Сирії, розстріл найманців приватної військової компанії Вагнера, боротьбу за нафтові ресурси та інтерес представників «кооперативу «Озеро», як розвиватимуться відносини між США та РФ на тлі останніх сирійських подій.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

    нафта США Сирія війна
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