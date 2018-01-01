«Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?» - прес-конференція
- Сьогодні, 12:20
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Reuters
На прес-конференції обговорять війну у Сирії
У п’ятницю, 16 лютого, в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Сирія. Нафтові інтереси кооперативу «Озеро?».
Запрошені гості:
Кіріл Міхайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», який проаналізує сучасний стан воєнних дій у Сирії, розстріл найманців приватної військової компанії Вагнера, боротьбу за нафтові ресурси та інтерес представників «кооперативу «Озеро», як розвиватимуться відносини між США та РФ на тлі останніх сирійських подій.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: