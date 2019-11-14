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    Російські найманці знищили житловий будинок біля Авдіївки

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    Російські найманці знищили житловий будинок біля Авдіївки

    Окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням та терором цивільного населення

    Російсько-окупаційні війська обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури поблизу населеного пункту Авдіївка в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Як повідомляється, у четвер, 14 листопада, близько 15-ї години бойовики з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових поблизу Кам'янки в Донецькій області.

    Тоді ж окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в дачному містечку «Акація». В результаті обстрілу сталася пожежа в житловому двоповерховому будинку. Будинок був вщент знищений вогнем.

    «Окупанти вкотре підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням та терором цивільного населення», - наголосили у штабі.

    Нагадаємо також, що спільна слідча група (JIT) опублікувала нову партію перехоплених аудіозаписів дзвінків між бойовиками на сході України і високопоставленими російськими чиновниками, що відбувалися за кілька тижнів до збиття рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. 

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