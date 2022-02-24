Військовий з лінії фронту звернувся до українців

24 лютого армія країни-агресора Росії вторгнення до України

Сьогодні, 24 лютого 2022 року, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Українська армія протистоїть окупаційним війскам Росії, яка сьогодні вранці розпочала повномасштабну війну проти України.

Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

Також повідомляємо, що російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент.

Повідомлялося, що російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.