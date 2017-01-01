Російські окупанти на Донбасі прицільно обстрілюють українські позиції

Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по українських захисниках

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними штабу, на луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілював



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Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по українських захисниках

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, на луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілював позиції сил АТО поблизу Луганського.

«На донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів і кулеметів вів вогонь у районі Новоселівки Другої та Пісків, а з мінометів 82-го калібру та озброєння БМП стріляв на Приазов’ї по оборонцях Гнутового і Водяного. У передмісті Авдіївки загарбники неодноразово застосовували зенітну установку, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

Загалом від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 7 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У чотирьох випадках українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші. 20 грудня загинув один боєць Збройних сил України, ще четверо отримали поранення.

Як відомо, напередодні у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.