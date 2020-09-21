Окупанти на Донбасі від початку доби вже двічі обстріляли українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2

Окупанти на Донбасі від початку доби 21 вересня вже двічі обстріляли позиції українських захисників. Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

Зазначається, що поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2.

«Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігається тиша. Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС нагадали, що минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли у бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українським воїнам, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

На усіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що питання миротворців на Донбасі відкладене, але не зняте.