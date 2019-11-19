Російські окупанти планують знести храм УПЦ у Євпаторії, - Епіфаній



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Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Митрополит закликає російську владу схаменутися та припинити злочин проти людських законів

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що російські окупанти намагаються знести храм УПЦ в Євпаторії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї «гарячої точки» додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести», - зазначив Епіфаній.

Крім цього, митрополит закликав український уряд ухвалити рішення, яке допоможе вирішити питання власності на приміщення собору в Сімферополі.

«Закликаю український уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалене впродовж попередніх років, для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі», - заявив церковнослужитель.

За словами Епіфанія, це продемонструє юридичну та моральну підтримку українській громаді Криму з боку України та дозволить ефективніше захистити її права на міжнародному рівні.

Також митрополит закликав Росію припинити злочинні діяння проти людських законів.

«Російську владу знову закликаю – схаменіться і припиніть злочин проти законів людських та Закону Господнього! Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі», - додав Епіфаній.

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