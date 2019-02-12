Окупанти намагаються знищити українську церкву в Криму трансляція



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Храм УПЦ КП в окупованому Криму Фото з відкритих джерел

Російські окупанти виганяють українського священника з приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі

Сьогодні, 12 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Знищення української церкви в окупованому Криму».

Запрошені гості:

Климент, Архієпископ Сімферопольський і Кримський;

Андрій Щекун, директор ДП «Національне газетно-журнальне видавництво».

Учасники прес-конференції розповіли про те, як окупанти виганяють українського священника з приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

Основною причиною окупанти називають – «неперереєстрація за російським законодавством оренди приміщення».

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

Найгірше в цій ситуації, що українська влада з 2014 року не вирішила питання власності цього приміщення на користь УПЦ КП. При тому, що були підготовлені всі необхідні документи для правових рішень Кабінету міністрів України. Бездіяльність чиновників Міністерства культури України у вирішенні цього питання та Кабінету міністрів України довели до загрози знищення української церкви в окупованому Криму.