Окупанти відмовляються відпускати затриманого архієпископа Климента



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Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Окупанти затримали Климента за анонімним повідомленням

Поліція окупованого Криму відмовляється відпускати затриманого архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента (Куща). Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк.

За його словами, співробітники поліції затримали Климента за звинуваченням у крадіжці з власної церкви в Сімферополі.

«Анонімне повідомлення на Климента надійшло по телефону перед його поїздкою до Ростова на судовий процес у справі Павла Гриба. Співробітники ППС затримали Климента на автовокзалі, він був доставлений в Центральний райвідділ поліції Сімферополя, де у нього в присутності адвоката Еміля Курбедінова відібрали пояснення, однак відпускати відмовилися, пославшись на те, що необхідно отримати протоколи, складені співробітниками ППС, яких очікують. У відділ приїхав заступник начальника поліції Сімферополя Сергій Нікітін, який відмовляється відпускати Климента, незважаючи на дані їм пояснення», - написав журналіст у Facebook.

Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.