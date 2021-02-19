Окупанти вперше перекрили кримський міст. Рятують від обвалу
Креченський міст з початку свого будівництва є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля
Керченський міст вперше перекрили через погодні умови, заявив в ефірі «Радіо Крим» «заступник міністра транспорту» окупованого Криму Микола Лукашенко.
Його слова передає РІА Новини.
Він зазначив, що подібне рішення прийнято у зв'язку з рясним випаданням опадів і налипанням мокрого снігу. «Прийнято рішення про тимчасове перекриття Кримського моста і початку робіт з очищення дорожнього полотна», – сказав Лукашенко.
Креченський міст з початку свого будівництва є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.
Побудувавши Керченський міст, Росія порушила багато двосторонніх угод між Україною та РФ. Міністерство закордонних справ України ще у 2016 році звернулося з позовом проти Росії
Тоді МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.
Протест України отримав міжнародну підтримку. Дії Росії засудив офіційний Вашингтон, наголосивши, що це не було погоджено з урядом України.
Також Франція засудила будівництво Росією Керченського моста, пізніше долучилася й Канада, яка підтримує Україну в питаннях її суверенітету і територіальної цілісності, та звернулася до Росії із закликом припинити порушувати основоположні принципи норм міжнародного порядку.
Північноатлантичний альянс теж не підтримав відкриття Керченського мосту на анексованому Росією півострові.