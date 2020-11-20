  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    17-річний блогер розбив в ДТП Pagani Huayra за $3,4 млн: відео

    • Розсилка
    17-річний блогер розбив в ДТП Pagani Huayra за $3,4 млн - 17-річний блогер розбив в ДТП Pagani Huayra за $3,4 млн: відео
    17-річний блогер розбив в ДТП Pagani Huayra за $3,4 млн

    За кермом автомобіля був син мільярдера Тіма Гілліана

    Подробиці про аварію за участю рідкісного родстера Pagani вартістю $3,4 мільйона і 17-річного сина мільярдера моментально потрапили в мережу.

    Інтерес підігріли ще й зняті очевидцями численні ролики, які ті публікували в своїх Instagram.

    Наслідки ДТП розмістили на YouTube - вони вражають. У Huayra не залишилося передніх коліс, а також ж дверей. Передня частина суперкара геть понівечена, а сам автомобіль, швидше за все, не можна відновити.

    Відомо, що Pagani Huayra належить мільярдерові і засновнику приватної інвестиційної фірми Тіму Гілліану, який також на момент того, що сталося знаходився в салоні. На місці водія був його 17-річний син Гейдж Гілліан. Хлопець займається блогінгом і не раз хвалився батьковим автомобілем.

    Цікаво ще й те, що цей фіолетовий Pagani Huayra 2018 року поповнив сімейну колекцію порівняно недавно - в червні 2020 року. Родстер приєднався до McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus і ряду інших дорогих іграшок

    Теги: ДТП автомобіль YouTube Instagram Ferrari
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies