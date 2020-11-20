17-річний блогер розбив в ДТП Pagani Huayra за $3,4 млн: відео

За кермом автомобіля був син мільярдера Тіма Гілліана

Подробиці про аварію за участю рідкісного родстера Pagani вартістю $3,4 мільйона і 17-річного сина мільярдера моментально потрапили в мережу.

Інтерес підігріли ще й зняті очевидцями численні ролики, які ті публікували в своїх Instagram.

Наслідки ДТП розмістили на YouTube - вони вражають. У Huayra не залишилося передніх коліс, а також ж дверей. Передня частина суперкара геть понівечена, а сам автомобіль, швидше за все, не можна відновити.

Відомо, що Pagani Huayra належить мільярдерові і засновнику приватної інвестиційної фірми Тіму Гілліану, який також на момент того, що сталося знаходився в салоні. На місці водія був його 17-річний син Гейдж Гілліан. Хлопець займається блогінгом і не раз хвалився батьковим автомобілем.

Цікаво ще й те, що цей фіолетовий Pagani Huayra 2018 року поповнив сімейну колекцію порівняно недавно - в червні 2020 року. Родстер приєднався до McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus і ряду інших дорогих іграшок