Перестрілка на кордоні Вірменії та Азербайджану: є поранені
Наразі відомо про кількох поранених
Вірменія звинувачує сусідів у провокації
Вірменія повідомила про перестрілку на кордоні з Азербайджаном.
Інцидент стався на прикордонній ділянці села Верин Шоржа Гегаркунікської області. З вірменського боку повідомили про двох поранених. Про це інформує РБК-Україна.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян назвав ситуацію «організованою Азербайджаном провокацією».
На його погляд, підставою для провокацій Азербайджану могли стати висловлювання генсека ОДКБ Станіслава Зася.
Вірменія обіцяє подбати, щоб подібних заяв більше не було.
Нагадаємо, раніше Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими.
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