Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими

Обмін здійснився за підтримки іноземних делегацій

Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Про це з посиланням на міністерство закордонних справ пише «Інтерфакс-Азербайджан».

Повідомляється, що згідно з домовленостями, сьогодні в обмін на передачу карт з розташуванням майже 100 тисяч протитанкових і протипіхотних мін в Агдамському районі вірменській стороні передали 15 полонених.

Також повідомляється, що передача здійснилася за підтримки грузинського уряду, держсекретаря США, президента Ради ЄС і шведського головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий обміняти сина на всіх вірменських полонених, яких після війни за Нагірний Карабах утримує Азербайджан.

Раніше Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

До слова, 10 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

Того ж дня парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.