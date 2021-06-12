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    Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими

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    Азербайджан віддав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів - Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими
    Азербайджан віддав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів

    Обмін здійснився за підтримки іноземних делегацій

    Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

    Про це з посиланням на міністерство закордонних справ пише «Інтерфакс-Азербайджан».

    Повідомляється, що згідно з домовленостями, сьогодні в обмін на передачу карт з розташуванням майже 100 тисяч протитанкових і протипіхотних мін в Агдамському районі вірменській стороні передали 15 полонених.

    Також повідомляється, що передача здійснилася за підтримки грузинського уряду, держсекретаря США, президента Ради ЄС і шведського головування в ОБСЄ.

    Нагадаємо, раніше в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий обміняти сина на всіх вірменських полонених, яких після війни за Нагірний Карабах утримує Азербайджан.

    Раніше Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

    До слова, 10 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

    Того ж дня парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.

    Теги: Азербайджан військові обмін полоненими Нагірний Карабах
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    Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими