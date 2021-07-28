Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану: є загиблі та поранені

Бойові дії відновились цієї ночі на вірменсько-азербайджанському кордоні. Сторони повідомляють про загиблих та поранених. Також Баку та Єреван звинувачують один одного в ескалації конфлікту. Про це повідомляє Міноборони Вірменії

У вірменському відомстві кажуть, що напад розпочали вранці 28 липня саме військові Азербайджану. За попередньою інформацією, троє вірменських військових загинули, ще дво – поранені. Поки бої тривають.

У військовому відомстві Азербайджану заперечують: у Кельбаджарському районі обстріляли саме азербайджанців. Час атаки називають інший – трохи після опівночі 28 липня. У Баку наголосили, що вірменська сторона відкривала вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Поранення отримали двоє військових, їх життю нічого не загрожує.

«Ми ще раз заявляємо, що Вірменія несе повну відповідальність за ескалацію вздовж державного кордону між країнами», – зазначили у Міноборони Азербайджану.

Попередній раз перестрілка між сторонами конфлікту сталась менше ніж тиждень тому – 23 липня. Тоді жертвою став один азербайджанський військовий, троє вірменських – були поранені. Знову сторони звинуватили у ситуації у Кельбаджарському районі одна одну.

Лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли ще тричі. Баку та Єреван після цього обмінювались звинуваченнями у скоєних провокаціях.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.