Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії

Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів, які виграв

У понеділок, 2 серпня, президент Вірменії Армен Саркісян офіційно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Про це йдеться в указі на сайті президента Вірменії.

Нагадаємо, Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

Пашинян мав на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр-міністр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

20 червня відбулися вибори – партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті, набравши 53,92%. Проросійський блок експрезидента країни Роберта Кочаряна «Вірменія» опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців.

Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці брали участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.