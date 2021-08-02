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    Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії

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    Президент Вірменії офіційно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни - Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії
    Президент Вірменії офіційно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни
    Фото: ЕРА

    Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів, які виграв

    У понеділок, 2 серпня, президент Вірменії Армен Саркісян офіційно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Про це йдеться в указі на сайті президента Вірменії.

    Нагадаємо, Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

    Пашинян мав на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

    За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр-міністр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

    20 червня відбулися вибори – партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті, набравши 53,92%. Проросійський блок експрезидента країни Роберта Кочаряна «Вірменія» опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців.

    Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці брали участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.

    Читайте також: Вибори у Вірменії. Рейтинг прозахідного Пашиняна мало відрізняється від проросійського Кочаряна
    Теги: вибори кадрові зміни політика Вірменія президент Нікол Пашинян
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    Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії