Російські пропагандисти знайшли «тещу» Зеленського у Підмосков'ї (відео)

Москвичка Ольга Кияшко тепер боїться за свою безпеку

Російські пропагандисти росіянку Ольгу Кияшко назвали «тещею» Володимира Зеленського. Зокрема через те, що жінка є однофамілицею тестя президента Володимира Тимофійовича Кияшко. Про це повідомляє Медіазона.

Під руку російських пропагандистів потрапила 56-річна росіянка Ольга Кияшко, маркетолог.

Вона повідомила, що 15 квітня отримала від сусіда по дому у Підмосков'ї кілька тривожних повідомлень у WhatsApp. Сусід писав, що біля дому «терлися два дивні типи» з відеокамерою, що представилися журналістами. Вони розпитували сусідів про Ольгу.

Пізніше сусіди надіслали Кияшко запис із камер відеоспостереження: на ньому двоє чоловіків у чорному одязі – один у кепці, інший у капюшоні – дзвонять у двері однієї з мешканок будинку та починають розпитувати про Ольгу.

Сусідці Ольги невідомі назвалися журналістами. Вони намагалися дізнатися, чи проживає Ольга з Володимиром Тимофійовичем Кияшком, однак отримали негативну відповідь – Ольга живе сама. Після розмови вони відійшли ближче до стоянки та почали комусь дзвонити.

«Він ніби звітував: сказав, що вони вже були на першій адресі, і тепер приїхали і щось знімають на другій. Звичайно, я зателефонувала за своєю першою адресою в Тушино, де я прописана, але не живу. І з’ясувалося, що цього ж дня до мене ломилися, наполегливо дзвонили у двері, але з сусідами вони не поспілкувалися», – сказала Ольга.

Жінка з’ясувала, що Володимир Тимофійович Кияшко – це тесть Зеленського, з тим самим ім'ям та прізвищем.

«А відповідно теща Зеленського – це я. Ну, ніби я – Ольга Віталіївна Кияшко. Той факт, що теща народилася 1953 року, а я 1965-го, нікого не бентежить. Тому що, знайшовши інформацію про квартиру, люди точно могли порівняти роки народження», – заявила вона.

При цьому, за словами Ольги, вона не має родичів в Україні. Після дивного візиту «журналістів» Кияшко знайшла серед останніх публікацій Яндекс.Новини схожі одина на одну замітки про те, що у родичів президента України є нібито нерухомість у Росії.

Москвичка Ольга Кияшко тепер боїться за свою безпеку.

«Ті, хто їх надіслав, навмисно створюють фейк. Швидше за все, вони добре знають, що я – це не вона, а вона – це не я. Їм просто потрібно зробити якусь картинку. Я, чесно кажучи, про себе вже почала побоюватися, хоча я людина безстрашна», – заявила вона.

До слова, пропагандисти із РФ намагалися показати сюжет про «відродження» блокадного Маріуполя та урочисто відкрили садочок, якого в місті неіснує вже десятки років.