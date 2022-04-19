Нардепи пропонують у Бучі звести меморіальний комплекс геноциду в Україні

У Київській області на вулицях лежало багато розстріляних тіл чоловіків та жінок

У Київській області на вулицях лежало багато розстріляних тіл чоловіків та жінок

Фінансування комплексу здійснюватиметься з державного бюджету

Народні депутати пропонують створити Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні, військових злочинів, інших тяжких злочинів на території України, скоєних злочинним режимом Росії. Про це йдеться у законопроєкті №7286.

Згідно з ним, Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні, військових злочинів, інших тяжких злочинів на території України, скоєних злочинним режимом Російської Федерації, – це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об’ємно-просторовий об’єкт, що включає музейний комплекс, монументальну пам’ятну споруду, адміністративну будівлю дослідницького центру для здійснення наукової та пошукової роботи, а також обслуговування меморіального комплексу.

Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні призначений для дослідження передумов, історії та наслідків геноциду, організації та проведенні міжнародних симпозіумів та конференцій, підтримки істориків та міжнародних дослідників, які вивчають проблеми геноциду народів, здійснення публікацій аналітичних досліджень; вшанування пам'яті Українського народу в цілому та співвітчизників, які стали жертвами та загинули від збройної агресії злочинного режиму Російської Федерації проти України; розшуку виконавців та ідеологів геноциду в Україні з метою їх незворотного покарання та закарбування їх імен в музейному комплексі меморіалу.

Місцем розташування пропонується визначити місто-герой Бучу, замовником його спорудження – Міністерство культури та інформаційної політики. Його будівництво має бути здійснене відповідно до проєкту, розробленого за результатами відкритого міжнародного конкурсу, який проведе Кабінет Міністрів.

Фінансування комплексу здійснюватиметься з державного бюджету. Після ухвалення законопроєкту у двотижневий термін має бути створений організаційний комітет із залученням представників більшості міністерств. Зазначений комітет через місяць після створення має затвердити положення про цей комплекс.

У разі ухвалення законопроєкту Міністерству розвитку громад та територій буде доручено розробити та затвердити програму та умови конкурсу на найкращий проєкт Національного меморіального комплексу геноциду в Україні, визначити вимоги до професійного рівня учасників конкурсу.

Серед авторів законопроєкту: Олег Дунда, лідерка партії «Слуга народу», депутатка від однойменної фракції Олена Шуляк, її колеги з фракції – голови комітету Ради з питань державної влади Андрій Клочко та комітету соціальної політики Галина Третьякова.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України. Відповідну постанову №7276 ухвалили 14 квітня.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Зазначається, що Генпрокуратура, Міністерство закордонних справ та Мін'юст повинні документувати всі факти вчинення геноциду українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів та ініціювати притягнення винних до відповідальності.