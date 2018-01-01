Російські тюремники не віддають Сущенку 110 листів

Листи, написані Сущенком родині, відправляються із великою затримкою

Незаконно утримуваному в московському СІЗО українському журналісту Роману Сущенку поки не віддають 110 листів, які надійшли останнім часом на його адресу в слідчий ізолятор. А з близько 80 написаних ним листів відправили лише 11. Про це розповіла Укрінформу донька Сущенка Юлія за результатами зустрічі з батьком, яка відбулася в СІЗО



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Бранець Кремля Роман Сущенко

Листи, написані Сущенком родині, відправляються із великою затримкою

Незаконно утримуваному в московському СІЗО українському журналісту Роману Сущенку поки не віддають 110 листів, які надійшли останнім часом на його адресу в слідчий ізолятор. А з близько 80 написаних ним листів відправили лише 11.

Про це розповіла Укрінформу донька Сущенка Юлія за результатами зустрічі з батьком, яка відбулася в СІЗО «Лефортово» 23 січня і тривала трохи більше години.

Юлія зазначила, що останній лист, який отримала від батька, датований серпнем 2017-го.

«Побачення з батьком тривало трохи більше години, говорили знову через скло та по телефону. Чекали з мамою на нього з 10-ї ранку, зайшли близько першої години дня в обідню перерву. Загалом батько почувається нормально, були певні проблеми з зубами, однак зараз він доліковується. Сподіваюся, все буде добре. Передавав усім вітання та подяку за підтримку», - сказала вона.

Також донька розповіла, що деякі харчові продукти, які вони з матір'ю хотіли передати Сущенку, не пропустили. Їм пояснили, що це пов'язано з правилами СІЗО.

За словами Юлії, виглядає батько бадьоро, тримається та дуже чекає на повернення додому.

Раніше повідомлялося, що в середу, 24 січня, в Москві відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Укрінформу Сущенка, який незаконно утримується в СІЗО «Лефортово».