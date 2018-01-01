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    У середу московський суд розгляне продовження арешту Сущенка

    У вівторок відбулося побачення Сущенка з дружиною і дочкою
    У середу, 24 січня, Московський міський суд розгляне продовження терміну утримання під вартою незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін.  «Завтра, 24 січня, відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою Романа
    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    У вівторок відбулося побачення Сущенка з дружиною і дочкою

    У середу, 24 січня, Московський міський суд розгляне продовження терміну утримання під вартою незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін.

     «Завтра, 24 січня, відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в 11:30, в Мосміськсуді», - написав він.

    Фейгін також повідомив, що близько 14-ї години в СІЗО «Лефортово» закінчилося побачення Сущенка з дружиною і дочкою.

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    Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка. 18 січня, суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, а також у черговий раз було відхилив клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника.

    20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

    Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

    Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

    Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

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