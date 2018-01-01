У середу московський суд розгляне продовження арешту Сущенка

У вівторок відбулося побачення Сущенка з дружиною і дочкою

У середу, 24 січня, Московський міський суд розгляне продовження терміну утримання під вартою незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін. «Завтра, 24 січня, відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою Романа



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Роман Сущенко

У вівторок відбулося побачення Сущенка з дружиною і дочкою

У середу, 24 січня, Московський міський суд розгляне продовження терміну утримання під вартою незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив у Twitter адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Завтра, 24 січня, відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в 11:30, в Мосміськсуді», - написав він.

Завтра, 24 января состоится суд по продлению срока содержания под стражей Романа Сущенко в 11.30, в Мосгорсуде. А только что, в СИЗО Лефортово закончилось свидание с женой и дочерью. — Mark Feygin (@FeyginMark) 23 січня 2018 р.

Фейгін також повідомив, що близько 14-ї години в СІЗО «Лефортово» закінчилося побачення Сущенка з дружиною і дочкою.

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Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка. 18 січня, суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, а також у черговий раз було відхилив клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.