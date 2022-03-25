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    Байден зустрінеться в Польщі з українськими біженцями

    Президент США Джо Байден перебуває з поїздкою в Європі - Байден зустрінеться в Польщі з українськими біженцями
    Президент США Джо Байден перебуває з поїздкою в Європі

    Деталі зустрічі Байдена з українськими біженцям не розкриваються поки що

    Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України. Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

    «Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними», - сказав Байден.

    Він зазначив, що з міркувань безпеки не може говорити, де саме в Польщі він планує поспілкуватися з українськими біженцями. Однак висловив сподівання, що «побачиться з багатьма з них».

    Як відомо, Байден після зустрічей у четвер в Брюсселі зі світовими лідерами у форматах НАТО, ЄС і G7 планує відвідати з візитом у Польщу. Очікується, що там він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорить питання щодо спільного реагування на гуманітарну кризу, а також інші наслідки війни Росії проти України.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

    Вселенський патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати країну для підтримки біженців з України.

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    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Байден зустрінеться в Польщі з українськими біженцями