Байден зустрінеться в Польщі з українськими біженцями

Деталі зустрічі Байдена з українськими біженцям не розкриваються поки що

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України. Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними», - сказав Байден.

Він зазначив, що з міркувань безпеки не може говорити, де саме в Польщі він планує поспілкуватися з українськими біженцями. Однак висловив сподівання, що «побачиться з багатьма з них».

Як відомо, Байден після зустрічей у четвер в Брюсселі зі світовими лідерами у форматах НАТО, ЄС і G7 планує відвідати з візитом у Польщу. Очікується, що там він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорить питання щодо спільного реагування на гуманітарну кризу, а також інші наслідки війни Росії проти України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Вселенський патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати країну для підтримки біженців з України.

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