Російський федеральний телеканал купив права на серіал «Кварталу 95»



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Головні ролі в серіалі «Папік» зіграли Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька

Український комедійний серіал «Папік» покажуть в Росії

На російському федеральному телеканалі «СТС» покажуть комедійний серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95». Старт прем'єри — 20 січня 2020 року.

Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на представника каналу.

Зазначається, що права на серіал «СТС» придбав у дистриб’ютора — шведської компанії Eccho Right, яка на міжнародних ринках представляє пакет продуктів студії «Квартал 95».

На сайті каналу «СТС» вже з'явився анонс серіалу. Зазначається, що прем'єра на телеканалі стартує з 20 січня 2020-го.

Як відомо, «Папік» — російськомовний комедійний телесеріал, знятий в Україні студією «Квартал 95» на замовлення телеканалу «1+1».

Головні ролі в серіалі зіграли Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька. Прем'єра 1 сезону з 16-ти серій відбулася на телеканалі «1+1» у грудні 2019 року.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Щоправда, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.

Згодом Зеленський відреагував на показ серіалу «Слуга народу» в Росії.