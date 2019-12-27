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    Російський федеральний телеканал купив права на серіал «Кварталу 95»

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    <p>Головні ролі в серіалі &laquo;Папік&raquo; зіграли Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька</p> - Російський федеральний телеканал купив права на серіал «Кварталу 95»

    Головні ролі в серіалі «Папік» зіграли Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька

    Український комедійний серіал «Папік» покажуть в Росії

    На російському федеральному телеканалі «СТС» покажуть комедійний серіал «Папік» виробництва студії «Квартал 95». Старт прем'єри — 20 січня 2020 року.

    Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на представника каналу.

    Зазначається, що права на серіал «СТС» придбав у дистриб’ютора — шведської компанії Eccho Right, яка на міжнародних ринках представляє пакет продуктів студії «Квартал 95».

    На сайті каналу «СТС» вже з'явився анонс серіалу. Зазначається, що прем'єра на телеканалі стартує з 20 січня 2020-го.

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    Як відомо, «Папік» — російськомовний комедійний телесеріал, знятий в Україні студією «Квартал 95» на замовлення телеканалу «1+1».

    Головні ролі в серіалі зіграли Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька. Прем'єра 1 сезону з 16-ти серій відбулася на телеканалі «1+1» у грудні 2019 року.

    Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

    Щоправда, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.

    Згодом Зеленський відреагував на показ серіалу «Слуга народу» в Росії.

    Росія телебачення культура Україна серіал актор Квартал 95
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