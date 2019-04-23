«Російський скандал» з квартирами у Празі отримав продовження



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Мешканці одного з будинків у Празі, якими розпоряджається посольство Росії, звернулися по допомогу до президента Чехії

Десяткам мешканців одного з будинків у Празі, які перебувають в розпорядженні посольства Росії, загрожує виселення.

Про це повідомляє Deník N.

Мешканці, більшість з яких є російськими громадянами і орендують житло в будинку десятки років, отримали повідомлення, що повинні покинути приміщення до 20 травня. Приводом для виселення стала планована реконструкція будівлі.

Мешканці звернулися по допомогу до президента Чехії Мілоша Земана.

Раніше чеські ЗМІ повідомили про те, що російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди сотень квартир у районі Праги 6, призначених для російських дипломатів. Квартири здають в оренду людям без контракту, і вони сплачують оренду готівкою безпосередньо в посольство Росії.

В МЗС Чехії підтвердили, що квартири у чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму 1989 року.

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки 21 березня викликало посла Росії в Чехії Александра Змеєвського через скандал із квартирами у Празі.

Джерело: Європейська правда