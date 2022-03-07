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    Російський солдат вбив мирного українця у Новій Каховці за мітинг проти окупації

    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Російський солдат вбив мирного українця у Новій Каховці за мітинг проти окупації
    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством

    У Новій Каховці, що на Херсонщині, російський солдат вбив мирного українця. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

    За даними прокуратури, факт вбивства стався 6 березня. Того дня цивільне населення заявило позицію проти окупації регіону російськими військами. Попри те, що люди були неозброєні та не становили ніякої загрози, окупанти застосували до них зброю. В результаті цього одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

    Пораненому каховцю надають меддопомогу (фото: обласної прокуратури)

    Пораненому каховцю надають меддопомогу (фото: обласної прокуратури)

    Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    У прокуратурі долали, дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

    Нагадаємо, що в Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: прокуратура війна Херсонщина населення солдат #stoprussia
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    Російський солдат вбив мирного українця у Новій Каховці за мітинг проти окупації