«Помирають діти». Російські зірки «Дизель шоу» про війну, яку почав Путін (відео)

«Зупиніть війну, хто може, оскільки не буде ні Росії, ні України», – сказав Писаренко

Зірки «Дизель шоу» і колишні КВНники, Сергій Писаренко і Євген Нікішин відреагували на війну, яку президент Росії Володимир Путін почав в Україні.

«Хочемо сказати всім, кому небайдужі події, які розгортаються в Україні. Ми зараз тут. Ми бачимо, що відбувається насправді. Не можна це називати операцією, це війна. Справжня війна. Над нами пролітали ракети, вибухали снаряди, зірвано пологовий будинок, де мала народитися моя донька. Надіятися та зберігати ілюзію, що бомби полетять на воєнні об'єкти, – найбільша помилка. Помирають цивільні, ні в чому не винні діти. Відправляють на цю війну юнаків, які не готові воювати. Зупиніть війну, хто може, оскільки не буде ні Росії, ні України», – сказав Писаренко.

Зазначимо, 28 лютого у приватний пологовий будинок Adonis у Київській області влучив снаряд, випущений російськими окупантами.

Раніше популярна українська акторка, зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець записала відеозвернення до своїх колег із Росії з проханням зупинити війну в Україні, яку розв'язав їхній президент Володимир Путін. Вона переконана, що КВНники мають усі можливості, щоб «переписати хід цієї гри».