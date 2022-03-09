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    Думки вголос

    Їхню суть показав Тарас Шевченко

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

    •  glavcom.ua
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    Сучасна війна загарбницького сусіда вкотре підтвердила, що &laquo;адічалим сусідам&raquo;&nbsp;ні в чому вірити не можна! - Їхню суть показав Тарас Шевченко
    Сучасна війна загарбницького сусіда вкотре підтвердила, що «адічалим сусідам» ні в чому вірити не можна!
    фото з соцмереж

    З Днем народження, великий Кобзарю

    Отак подивишся здаля на московита – неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима – блим, губами – плям, і десь трапляється хвилина – його буває навіть жаль. А ближче підійдеш – скотина…

    Усе було, усе взяли,

    Кров повипивали…

    А московити і світ божий

    В путо закували.

    Оце путо неволі — ніщо інше, як постійна війна Росії проти України, що ведеться майже чотири сотні років. Окрім гноблення й грабування, це ще й невпинна нахабна русифікація українського народу. Її веде злочинна політика Росії і виплекані й підкуплені нею в Україні колаборанти, запроданці, чиновники «із циновими гудзиками».

    Дивлячись, що починає програвати силі Українського Духу, Росія, яка самопроголошувала свій народ «старшим братом» для українців, скинула з себе «овечу шкуру» і з вовчим гарчанням 2014 року пішла відвертою війною проти українського народу.

    Сучасна війна загарбницького сусіда вкотре підтвердила, що «адічалим сусідам» ні в чому вірити не можна! Вони, як показав їхню суть Тарас Шевченко, — «чужі люди», діють як загарбники, як злочинці та вбивці проти народів й на розбої, на їхньому гнобленні наживаються. Російський народ зі своїм президентом несуть спільну відповідальність за війну проти України, тепер уже в третьому тисячолітті.

    У всі часи для нас, українців, на щодень є заповітними слова нашого генія й пророка Тараса Шевченка:

    Свою Україну любіть,

    Любіть її!..

    З Днем народження, великий Кобзарю

    Джерело: блог Віктора Ющенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна політика Тарас Шевченко #stoprussia
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    Їхню суть показав Тарас Шевченко