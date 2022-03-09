Їхню суть показав Тарас Шевченко
З Днем народження, великий Кобзарю
Отак подивишся здаля на московита – неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима – блим, губами – плям, і десь трапляється хвилина – його буває навіть жаль. А ближче підійдеш – скотина…
Усе було, усе взяли,
Кров повипивали…
А московити і світ божий
В путо закували.
Оце путо неволі — ніщо інше, як постійна війна Росії проти України, що ведеться майже чотири сотні років. Окрім гноблення й грабування, це ще й невпинна нахабна русифікація українського народу. Її веде злочинна політика Росії і виплекані й підкуплені нею в Україні колаборанти, запроданці, чиновники «із циновими гудзиками».
Дивлячись, що починає програвати силі Українського Духу, Росія, яка самопроголошувала свій народ «старшим братом» для українців, скинула з себе «овечу шкуру» і з вовчим гарчанням 2014 року пішла відвертою війною проти українського народу.
Сучасна війна загарбницького сусіда вкотре підтвердила, що «адічалим сусідам» ні в чому вірити не можна! Вони, як показав їхню суть Тарас Шевченко, — «чужі люди», діють як загарбники, як злочинці та вбивці проти народів й на розбої, на їхньому гнобленні наживаються. Російський народ зі своїм президентом несуть спільну відповідальність за війну проти України, тепер уже в третьому тисячолітті.
У всі часи для нас, українців, на щодень є заповітними слова нашого генія й пророка Тараса Шевченка:
Свою Україну любіть,
Любіть її!..
З Днем народження, великий Кобзарю
Джерело: блог Віктора Ющенка