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    Розенко пригрозив роботодавцям: якщо не збільшите зарплати, то втратите бізнес

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    В уряді закликають роботодавців збільшувати зарплати своїм працівникам&nbsp; - Розенко пригрозив роботодавцям: якщо не збільшите зарплати, то втратите бізнес
    В уряді закликають роботодавців збільшувати зарплати своїм працівникам 

    Віце-прем'єр закликав роботодавців берегти своїх працівників

    Роботодавці, які не хочуть збільшувати зарплати своїм працівникам, ризикують втратити свій бізнес.

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    Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

    На думку Розенка, наразі роботодавці конкурують за трудовий потенціал із країнами ЄС.

    «Роботодавці, керівники компаній повинні зрозуміти, що ми сьогодні працюємо на абсолютно відкритому ринку праці, що ми конкуруємо сьогодні за трудовий потенціал не лише всередині країни, а і з Польщею, Німеччиною, іншими державами, де сьогодні навіть приймаються закони про залучення робочої сили з України», – сказав він.

    Розенко закликав роботодавців берегти своїх працівників.

    «Якщо ви не будете збільшувати реальну заробітну плату своїм працівникам, то в умовах відкритого ринку праці ви будете втрачати трудовий потенціал, а через два-три роки будете змушені взагалі припинити свій бізнес, тому що не знайдете кваліфікованого працівника, який захоче за неконкурентну на міжнародному ринку заробітну плату давати якісну продукцію», – сказав Розенко.

    Слід нагадати, що станом на 6 січня борги із зарплати в Україні перевищують 2,6 млрд грн.

    Наприкінці січня Держстат повідомив, що середня зарплата в Україні перевищила десять тисяч гривень.

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