Столичним будівельникам заборгували майже мільйон гривень зарплати



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На підприємства-банкрути припадає 53,8% боргів

У Києві працівникам будівельної галузі, станом на 1 січня 2019 року, заборгували 982,8 тис. гривень зарплати.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Києві.

При цьому на економічно активні підприємства приходиться 16,6% боргу, на підприємства-банкрути – 53,8%, на економічно неактивні компанії – 29,6%, пише 100realty.ua.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України визначило орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати у 2018 році на рівні 5,5 – 7,8 тис. гривень. Він використовується при визначенні вартості об’єктів будівництва, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, а також кредитів під державні гарантії.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, що на 11,7% більше, ніж рік тому.