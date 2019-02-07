  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичним будівельникам заборгували майже мільйон гривень зарплати

    • Розсилка
    Столичним будівельникам заборгували майже мільйон гривень зарплати

    На підприємства-банкрути припадає 53,8% боргів

    У Києві працівникам будівельної галузі, станом на 1 січня 2019 року, заборгували 982,8 тис. гривень зарплати.

    Про це повідомляє Головне управління статистики у Києві.

    При цьому на економічно активні підприємства приходиться 16,6% боргу, на підприємства-банкрути – 53,8%, на економічно неактивні компанії – 29,6%, пише 100realty.ua.

    Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України визначило орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати у 2018 році на рівні 5,5 – 7,8 тис. гривень. Він використовується при визначенні вартості об’єктів будівництва, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, а також кредитів під державні гарантії.

    Як повідомлялося, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, що на 11,7% більше, ніж рік тому.

    Читайте також
    Київ зарплата будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ