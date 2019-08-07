Розмінування на Луганщині: піротехніки за добу виявили 45 вибухонебезпечних предметів
Піротехніки перевірили місцевість у Попаснянському районі
Загалом 6 серпня було обстежено 0,51 га території Луганської області
На Луганщині протягом минулої доби, 6 серпня, піротехнічними розрахунками ДСНС було перевірено місцевість у Попаснянському районі, у смт. Станиця Луганська та у м. Лисичанськ.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.
Зазначається, що загалом було обстежено 0,51 га території області.
Під час обстеження було виявлено та вилучено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 1 мінометну міну, 41 ручну гранату та 3 одиниці інженерних боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що на КПВВ «Станиця Луганська», де до 10 серпня триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів підготували план відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.