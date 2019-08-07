Розмінування на Луганщині: піротехніки за добу виявили 45 вибухонебезпечних предметів



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Піротехніки перевірили місцевість у Попаснянському районі Фото: ДСНС

Загалом 6 серпня було обстежено 0,51 га території Луганської області

На Луганщині протягом минулої доби, 6 серпня, піротехнічними розрахунками ДСНС було перевірено місцевість у Попаснянському районі, у смт. Станиця Луганська та у м. Лисичанськ.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.

Зазначається, що загалом було обстежено 0,51 га території області.

Під час обстеження було виявлено та вилучено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 1 мінометну міну, 41 ручну гранату та 3 одиниці інженерних боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що на КПВВ «Станиця Луганська», де до 10 серпня триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів підготували план відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.