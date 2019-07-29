Зруйнований міст в Станиці Луганській готові відновлювати цілодобово - Оліфер



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Зруйнований міст в Станиці Луганській

24-25 липня урядова робоча група провела дослідження стану моста у Станиці Луганській

У Кабінеті міністрів підготували план відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

Про це 29 липня у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, проект відновлення мосту у районі КПВВ «Станиця Луганська» було обговорено на нараді під керівництвом віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, в якій взяли участь керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, представники центральних відомств та місцевої влади.

«24-25 липня урядова робоча група провела дослідження стану моста у Станиці Луганській. Розроблено варіанти технічного завдання на відновлення мостового переходу; надано доручення щодо визначення термінів, обсягів та джерел фінансування; узгоджено параметри плану-графіку робіт. Наші мостобудівці та місцева влада готові працювати над відновленням мосту цілодобово, роботам має передувати розмінування прилеглих територій», - розповіла Оліфер.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.