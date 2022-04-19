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    Енергодар: рашисти «вибили» з місцевого бізнесмена гроші та активи (відео)

    У захопленому Енергодарі росіяни займаються здирництвом, як бандити з 90-х - Енергодар: рашисти «вибили» з місцевого бізнесмена гроші та активи (відео)
    У захопленому Енергодарі росіяни займаються здирництвом, як бандити з 90-х
    фото з відкритих джерел

    Директор місцевого ринку був змушений віддати окупантам машину та квартиру

    В окупованому Енергодарі (Запорізька область) російські військові вимагають у бізнесменів та просто заможних містян гроші. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

    Підписник прислав Геращенку відеодоказ кримінальних дій російських окупантів. Вони під дулами автоматів змушують місцевого бізнесмена віддати усе цінне майно та гроші Андрію Шевчику.

    Шевчик − міський депутат від проросійської «ОПЗЖ». З початком окупації міста добровільно зголосився допомагати російським військовим. Ті призначили його «мером» Енергодара.

    За словами підписника, на відео можна побачити директора місцевого ринку Миколу Казакова.

    На камеру з примусу окупантів він говорить про те, що передає в бюджет міста Енергодара велику суму грошей. Нібито цю суму ринок ще раніше заборгував міській скарбниці.

    Йдеться не лише про гроші, але й про машину та квартиру, які Казаков де-факто під дулами російських автоматів віддав сепаратисту та колаборанту Шевчику.

    Нагадаємо, раніше російські військові пограбували у Мелітополі «Укрпошту».

    Окупанти вкрали гроші, які мали піти на виплати пенсіонерам.

    Теги: росія окупанти війна гроші Запорізька область Енергодар
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    Енергодар: рашисти «вибили» з місцевого бізнесмена гроші та активи (відео)