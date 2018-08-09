Розшук! Поліція оприлюднила прикмети дружини та доньки вбитого в Сумах екс-депутата



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Фото: Відділ комунікації ГУНП у Сумській області Донька екс-депутата Сумської міськради Жука

Також разом з жінкою та дитиною зник водій

8 серпня вдова та донька вбитого в Сумах екс-депутата та його водій вирушили автомобілем Mitsubishi Lancer до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим.

Про це 9 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

«Працівниками Сумського відділу поліції розшукуються безвісти зниклі громадяни: Жук Ганна Ігорівна, 1987 року народження, її донька Жук Аліса Анатоліївна, 2008 року народження, та Яценко Олександр Геннадійович, 1990 року народження, жителі міста Сум», - заявили в поліції.

Правоохоронці опублікували прикмети зниклих.

Жук Ганна Ігорівна - на вигляд жінці 30 років, зріст 160 -165 см., худорлявої статури, волосся довге, світле, пряме, очі світло-карі. Особлива прикмета – на нозі має шрам довжиною близько 5 см. Була одягнута у лосини чорного та рожевого кольорів, кофту типу «толстовка» (тканина має малюнок леопардових плям), взута у червоні кросівки з білою підошвою. При собі мала шкіряну жіночу сумку темно-коричневого кольору, а також прикраси: два золоті ланцюжки - один з хрестиком, а другий з підвіскою у формі ромбу, та дві золоті обручки.

Жук Аліса Анатоліївна - на вигляд дівчинці 9-10 років, зріст 140-150 см., худорлявої статури, волосся довге, русяве, пряме, очі світло-карі. Особливі прикмети: на нижній частині спини справа дитина має родиму пляму круглої форми, на нижній частині лівої ноги - дві родимки. Дівчинка була одягнена у короткі блакитні шорти з вишивкою в формі червоних квітів, футболку бузково- червоного кольору, на лівому рукаві якої є напис «Demix». Взута у в’єтнамки темно-синього кольору. На голові мала кепку джинсову темно-синього кольору з написом «Girls».

Дитина носить на шиї золотий ланцюжок з хрестиком, у вухах - сережки з білого золота у вигляді півмісяця. При собі мала дитячий рюкзак чорного кольору.

Яценко Олександр Геннадійович - на вигляд чоловіку 28-30 років, зростом 180 см., середньої статури, волосся темне, коротке, очі світлі, губи випуклі.

Поліція звертається до всіх громадян: якщо комусь відоме місце перебування зниклих, чи їх бачили при пересуванні транспортом, або якщо комусь відомі будь-які інші відомості, прохання негайно повідомити про це за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 21, телефони: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102.

Анонімність та конфіденційність гарантуються.

Нагадаємо, 2 серпня екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах. За інформацією поліції, загиблий помер на подвір’ї власного будинку в результаті вогнепального поранення.

8 серпня до поліції надійшли заяви від близьких родини про те, що дружина, донька загиблого та водій не виходять на зв'язок.