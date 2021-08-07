Розвідка США здобула дані уханьської вірусної лабораторії

Розвідники аналізують генетичні дані, отримані з інституту вірусології в китайському місті Ухані

Отримані дані можуть стати ключем до розкриття загадки походження коронавірусу SARS-Cov-2, котрий призводить до розвитку COVID-19, повідомляє видання CNN з посиланням на інформовані джерела.

Як саме ці дані були отримані, враховуючи небажання офіційного Пекіна співпрацювати з США, не уточняється.

На думку джерел видання, це могло стати наслідком атаки хакерів на китайські сервери – комп’ютери, які беруть участь у створенні та обробці такого роду генетичних даних, зазвичай підключаються до зовнішніх хмарних серверів, що робить можливим викрадення даних хакерами.

Зазначається, що ця операція є частиною розвідувальної роботи, яку президент США Джо Байден доручив провести для виявлення джерел поширення COVID-19.

За інформацією видання, американські спецслужби під час аналізу цих даних зіткнулися з серйозною проблемою – нестачею перевірених фахівців, які знають мандаринський діалект китайської мови і водночас володіють предметом, оскільки інформація написана китайською з вживанням спеціалізованих термінів.

Тим часом, Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

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