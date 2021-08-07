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    Коронавірус залишив без їжі мільйони людей, – The New York Times

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    Африка страждає особливо сильно, оскільки число нових випадків коронавірусу там різко зросло - Коронавірус залишив без їжі мільйони людей, – The New York Times

    Африка страждає особливо сильно, оскільки число нових випадків коронавірусу там різко зросло

    Фото Steppe

    У 23 регіонах світу з високим рівнем голоду протягом наступних чотирьох місяців ситуація погіршиться – ООН

    ООН очікує, що у 2021 році близько 270 мільйонів осіб зіткнуться з потенційно небезпечною для життя нестачею продовольства – до пандемії ця цифра дорівнювала 150 мільйонам.

    Кількість жителів планети, які вже зараз перебувають «на межі голоду», найсерйознішого рівня продовольчої кризи за класифікацією експертів, зросла до 41 мільйона в порівнянні з 34 мільйонами торік, пише The New York Times.

    Минулого тижня Всесвітня продовольча програма ООН в спільному звіті з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН попередила, що у 23 регіонах світу з високим рівнем голоду протягом наступних чотирьох місяців ситуація погіршиться.

    Погіршення буде викликано збройними конфліктами, економічними наслідками пандемії та кліматичної кризи. Йшлося в основному про Африку, але під загрозою також Центральна Америка, Афганістан і Північна Корея.

    Африка страждає особливо сильно, оскільки число нових випадків інфікування там різко зросло. В останні місяці гуманітарні організації забили на сполох з приводу Ефіопії, світового лідера за кількістю голодуючих, і південного Мадагаскару, де сотням тисяч людей не вистачає їжі після найсильнішої посухи.

    Ступінь нестачі продовольства у світі зростає вже багато років, оскільки в бідних країнах до старих криз додаються нові, такі як посухи й повені. Однак гуманітарні організації стверджують, що за останні два роки економічні потрясіння, викликані пандемією, прискорили поширення дефіциту продовольства.

    Після чергової хвилі захворюваності в Африці була зруйнована неформальна система соціального захисту жителів, яка перш за все складалася з фінансової підтримки від родичів, друзів і сусідів, яка допомагала біднякам вижити при відсутності державної підтримки. Тепер голод став визначальною причиною збільшення прірви між багатими країнами, що повертаються до нормального життя, і бідними, які все глибше занурюються в кризу.

    Нагадаємо, в ООН назвали причини харчової кризи у всьому світі.

    Теги: ООН Афганістан Північна Корея голодування Африка коронавірус
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    Коронавірус залишив без їжі мільйони людей, – The New York Times