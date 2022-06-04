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  3. Ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті
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    Новини

    Ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті

    З підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку - Ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті
    З підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку
    фото з відкритих джерел

    Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною

    Російські окупанти запустили чотири ракети з Чорного моря, усі збиті. Про це повідомили в ОК «Південь».

    «В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває три ракетних кораблі та один підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку», - йдеться у повідомленні.

    Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

    Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

    Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті