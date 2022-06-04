Ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті

З підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною

Російські окупанти запустили чотири ракети з Чорного моря, усі збиті. Про це повідомили в ОК «Південь».

«В Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває три ракетних кораблі та один підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку», - йдеться у повідомленні.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.