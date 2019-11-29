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    РПЦ стала на захист насильства у сім'ї, інакше – «дітей віддадуть на виховання гомосексуалістам»

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    Глава РПЦ Кирило - РПЦ стала на захист насильства у сім'ї, інакше – «дітей віддадуть на виховання гомосексуалістам»
    Глава РПЦ Кирило

    «Результатом буде знищення залишків сімей» при тому, що в Росії і так розпадається половина укладених шлюбів, вважає протоієрей РПЦ Димитрій Смирнов

    Закон про домашнє насильство в разі прийняття може призвести до серйозних негативних наслідків для Росії. Про це заявив голова Патріаршої комісії РФ у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

    «Коли почнеться практичне виконання цього закону, будуть стріляти. Державі це треба?» - заявив священник РПЦ, якого цитує «Интерфакс».

    Він пояснив, що боротьба з домашнім насильством, яку декларують автори законопроекту, - «просто прапор», насправді мета закону, на думку Смирнова, - полегшити вилучення дітей з сімей і «передачу їх на виховання гомосексуалістам», як в США, де це сталося після прийняття аналогічного закону.

    Священник стверджує, що законопроект, по суті, пропонує замінити суди неурядовою організацією, яка «вішається на плечі платників податків, а результатом буде знищення залишків сімей» при тому, що в Росії і так розпадається половина укладених шлюбів.

    «І якщо ми всі разом, всім народом не піднімемося, то тоді це може пройти, тому що, мабуть, є якісь кошти у цих лобістів», - заявив представник РПЦ.

    На його думку, реально допомогти боротьбі з домашнім насильством могла б пряма вказівка президента РФ Володимира Путіна міністру внутрішніх справ про те, щоб поліція реагувала на скарги жінок на побої від чоловіка.

    «Щоб приходили співробітники (МВС – ред.) і втручалися, як було в моїй юності, тут же заарештовували (домашнього тирана – ред.), 15 діб мінімум, і людина охолоджувала свій запал», - сказав Димитрій.

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