Московська церква зібрала в Києві з'їзд «ображених» (фото)

На з'їзд парафій, які перейшли до Помісної церкви, за даними Московського патріархату прибули делегати 12 областей України

Вірні Московського патріархату звернулись до президента, щоб він повернув їхні парафії, які перейшли до Помісної церкви

У Київ прибули понад 300 представників парафій, які перейшли з Московського патріархату до помісної Православної церкви. Московська церква називає такі храми «захопленими».

За даними Центру інформації Московського патріархату в Україні, віряни, які не погоджуються з переходом до Української церкви, провели з’їзд, результатом якого стало звернення до президента Володимира Зеленського та представників влади.

Учасники з’їзду представників парафій, які перейшли до Помісної церкви, закликали президента «застосувати надані законодавством України повноваження» та «вжити невідкладних дієвих заходів для захисту конституційних прав віруючих громадян УПЦ (МП)».

Також у зверненні віруючі пропонують скасувати дію законів, які вимагають перейменування УПЦ (МП), яка досі всупереч закону відмовляється вказати у своїй назві центр своєї релігійної організації, який знаходиться у країні-агресорі.

Також делегати, зібрані Московською церквою просять «об’єднати зусилля і ресурси для створення рівних і безпечних умов життя в Україні, викорінення будь-яких видів насилля над віруючими людьми».

На з'їзд парафій, які перейшли до Помісної церкви, за даними Московського патріархату прибули делегати 12 областей України.

Предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій привітав делегатів з’їзду офіційним зверненням, яке їм зачитали.

Нагадаємо, церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.