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    Саакашвілі та колона активістів рухаються до Верховної Ради

    Саакашвілі супроводжують кілька сотень прихильників і силовики
    Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України. Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею
    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка

    Саакашвілі супроводжують кілька сотень прихильників і силовики

    Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України.

    Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

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    Колона, яку очолює Саакашвілі, йде до стін Верховної Ради України.

    Додамо, що поблизу Європейської площі, з лівого боку вулиці Грушевського у повній амуніції рушили також і правоохоронці.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

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