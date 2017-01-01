Саакашвілі та колона активістів рухаються до Верховної Ради

Саакашвілі супроводжують кілька сотень прихильників і силовики

Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України. Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саакашвілі супроводжують кілька сотень прихильників і силовики

Колона активістів на чолі з екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі рухається вулицею Хрещатик до вулиці Грешевського, де розташоване приміщення Верховної Ради України.

Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

Колона, яку очолює Саакашвілі, йде до стін Верховної Ради України.

Додамо, що поблизу Європейської площі, з лівого боку вулиці Грушевського у повній амуніції рушили також і правоохоронці.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)