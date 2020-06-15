Рух ще чотирьох поїздів буде відновлено до кінця тижня



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фото: rudana.com

Потяги почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого сполучення Запоріжжя — Ужгород, Харків — Івано-Франківськ, Харків — Ужгород та Київ — Херсон.

Про це повідомляє сайт «Укрзалізниці».

Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз.

Зокрема, поїзд №17/18 Харків — Ужгород відправиться з Харкова 19 червня, з Ужгорода 20 червня. Поїзд №4/3 Запоріжжя — Ужгород із Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, зворотно з Ужгорода — 21 червня. Поїзд №15/16 Харків — Івано-Франківськ вирушить із Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня. Поїзд №768/767 Київ — Херсон відправиться з Києва 19 червня, з Херсона – 20 червня. Зазначені поїзди курсуватимуть через день

Також буде збільшено періодичність курсування трьох поїздів у напрямку Західної України та Причорномор’я. З 18 червня поїзд №106/105 Одеса – Київ, з 20 червня поїзд №102/101 Київ – Херсон та з 1 липня №12/11 Київ – Новоолексіївка курсуватимуть щоденно.

Крім того, в «Укрзалізниці» вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 Київ – Ізмаїл.

Подбали і про пасажирів, які мають бажання перевезти до, чи з Одеси, автомобіль у вагоні-автомобілевозі. Така можливість з’явиться з 18 червня, коли до складу поїзда №106/105 Одеса — Київ буде включений спеціальний вагон.