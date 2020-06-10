«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого сполучення



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Загалом уже можна придбати проїзні документи вже на 36 поїздів далекого сполучення

Поїзд далекого сполучення № 774/773 Київ — Шостка відновить курсування з 12 червня

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого сполучення № 774/773 Київ — Шостка, що відновить курсування з 12 червня. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що загалом уже можна придбати проїзні документи вже на 36 поїздів далекого сполучення, також збільшено періодичність курсування 4 поїздів.

Зокрема, курсуватимуть частіше такі поїзди:

№20/19 Київ — Лисичанськ,

№53/54 Дніпро — Одеса,

№116/115 Київ — Бердянськ,

№136/135 Київ — Покровськ.

Ці поїзди будуть курсувати щоденно, тоді як раніше вони курсували через день.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

«Укрзалізниця» для відновлення курсування пасажирських поїздів врахувала рекомендації МОЗ:

в одному купе перебуватиме не більше двох осіб,

щодо плацкартних вагонів: у продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце.

На залізниця запевняють, що потяги проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Провідники щогодини під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.